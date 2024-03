Torce o olho: Gusttavo Lima ostenta ao volante do SUV mais caro do mundo

Gusttavo Lima dirige Rolls-Royce Cullinan em vídeo publicado no Instagram Imagem: Reprodução

Gusttavo Lima dirige Rolls-Royce Cullinan em vídeo publicado no Instagram Imagem: Reprodução

Cantor e coautor do sucesso ‘Torce o Olho’, o sertanejo Gusttavo Lima provocou recentemente o mesmo sentimento da música em seus seguidores no Instagram.

O artista publicou um vídeo em sua conta no Instagram no qual dirige seu Rolls-Royce Cullinan – um dos SUVs produzidos em série mais caros do mundo.

O utilitário esportivo de alto luxo fabricado na Inglaterra atualmente custa R$ 8,1 milhões, segundo a Tabela Fipe.

Como é o carrão de Gusttavo Lima

Veja o vídeo:

Do lado mecânico, o SUV britânico conta com motor V12 biturbo de 6,7 litros. Isso o faz ter 600 cv de potência, o que possibilita o modelo a ir de zero a 100 km/h em menos de seis segundos.

O Rolls-Royce Cullinan tem câmbio de oito marchas e um torque de cerca 86,5 kgfm. Alguns de seus principais rivais no mercado de SUV de luxo são Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus e Cadillac Escalade – esses dois últimos automóveis integram ou já integraram a garagem do sertanejo.

Fonte: UOL