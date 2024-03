Olha onde mete o dedo! Funcionário detalha “dedada” de Tiririca

Tiririca foi acusado por um prestador de serviço de importunação sexual. Segundo o homem, de 39 anos, o humorista deu uma “dedada” nele em frente a um condomínio na última sexta-feira (29/2). Um boletim de ocorrência foi registrado na segunda (4/3) no 96º Distrito Policial, na zona sul de São Paulo.

No documento, o funcionário contou que prestava serviço de manutenção na portaria de um condomínio na Rua Casa do Ator, quando um desconhecido, acompanhado de uma mulher, se aproximou e desferiu uma “dedada” na região das nádegas sobre as calças.

Ainda de acordo com ele, as pessoas que estavam na portaria “riram do declarante, motivo pelo qual se sentiu humilhado”.

Logo depois, o prestador de serviço disse que soube que se tratava do deputado federal. O homem foi orientado pela advogada a registrar o boletim de ocorrência.

A Secretaria da Segurança Pública informou que diligências estão em andamento para esclarecer o que de fato ocorreu.

Tiririca tem 58 anos e foi eleito pela primeira vez nas eleições de 2010, quando recebeu mais de 1,3 milhão de votos e se tornou o deputado federal mais votado do Brasil naquele ano. O humorista está no quarto mandato consecutivo.

