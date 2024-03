Ladrão enxuga lágrimas de mulher ao assaltar farmácia no interior de SP; veja vídeo

Um homem armado assaltou uma farmácia no bairro Parque São Bento, em Itapetininga, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 4. O suspeito levou o dinheiro do caixa e o carro de uma cliente.

Imagens de câmera de monitoramento flagraram a ação do criminoso. O assalto ocorreu na Rua Benedito de Camargo Rosa.

No vídeo, é possível ver o momento da abordagem, quando o suspeito exigiu o dinheiro do caixa. Após anunciar o assalto, o criminoso chegou a enxugar as lágrimas da vítima de quem ele viria a roubar o veículo.

Depois, ele a leva até onde ela estacionou o veículo e foge no automóvel.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo 2º DP de Itapetininga. Segundo a vítima afirmou aos policiais, o homem estava armado e fez menção de atirar. Diligências estão em andamento para localizá-lo e prendê-lo.

Veja o vídeo:

🚨BRASIL: Durante assalto em farmácia, bandido enxuga as lágrimas de uma vítima. pic.twitter.com/BDEHQZMrDE — CHOQUEI (@choquei) March 5, 2024

Fonte: Terra.