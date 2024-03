Dormir emagrece! Veja quantas horas são necessárias para ter resultado

Emagrecer não se resume apenas em comer pouco, ou seja, uma pessoa precisa cumprir com uma rotina de exercícios físicos e hidratação adequada. Além de manter um bom sono. Quem valoriza o papel do sono emagrecimento é o estudo disponível na revista eletrônica JAMA Internal Medicine. Que apontou indícios de que o aumento de 6 a 7h de sono pode influenciar no emagrecimento.

O aumento de 6 a 7h de sono

A proposta dessa pesquisa baseou-se em determinar os efeitos de uma intervenção de extensão do sono na ingestão energética avaliada. No gasto energético e no peso corporal em ambientes da vida real entre adultos obesos, que diminuíram a duração do sono.

Sendo assim, essa pesquisa reuniu 80 adultos de 21 a 40 anos com IMC (Índice de Massa Corporal) entre 25 e 29,9 (sobrepeso). E com duração de sono abaixo de 6,5h por noite.

Na sequência, com o ritmo de sono comum após duas semanas do início dessa análise, os participantes tiveram uma sessão individualizada. Com intuito de aumentar o horário de dormir para 8,5h, turma denominada como grupo de extensão. E para continuar com seu sono habitual, equipe definida como grupo de controle.

Resultados

Os pesquisadores detectaram que a duração do sono aumentou 1,2h por noite no grupo de extensão em comparação ao grupo controle. Que sofreu uma diminuição significativa na ingestão de energia em relação ao grupo rival.

A mudança no tempo do sono foi inversamente associada com a alteração no consumo de energia. Não encontraram efeito do tratamento no gasto energético total. O que influenciou na queda de peso do grupo de extensão contra o grupo de controle.

Por fim, também acusaram que a manutenção do sono saudável por longos períodos integra o trabalho da prevenção da obesidade e perda de peso, além de impactar no comportamento alimentar.

Fonte: Terra