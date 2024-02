A volta da campanha “Juntos pelo Acre” para ajudar famílias alagadas

Com as cheias dos rios e igarapés, muitas cidades do Acre estão debaixo d’água, com milhares de famílias desabrigadas. Em apoio à população acreana, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), relançou nesta terça-feira, 26, a campanha Juntos Pelo Acre, que busca arrecadar alimentos, produtos de higiene e recursos financeiros. A Biblioteca Pública de Rio Branco, no Centro da capital, é o ponto de coleta principal para a recepção das doações dos itens físicos

A campanha foi criada em 2023, em resposta a uma das maiores enchentes da história do estado. Desde então, tem sido um meio fundamental de apoio às famílias desabrigadas e afetadas pelas inundações em várias áreas, incluindo Rio Branco e outros municípios.

Segundo a titular da SEASDH, Maria Zilmar da Rocha, “muitas pessoas estão desabrigadas neste momento e precisam de alimentos, como refeições diárias, roupas e leite para bebês, assim como as famílias que estão nas casas de parentes e que vão precisar voltar para suas residências quando o volume de água dos rios for reduzido”.

Os itens necessários para doação incluem alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas tamanho adulto e infantil, fraldas, massa para mingau e leite para bebê. Também podem ser doados colchonetes, colchões, lençóis, cobertores, roupas de cama, água mineral e ração para animais.

A campanha também aceita doações via Pix, proporcionando uma maneira conveniente para quem não consegue entregar nos locais de arrecadação.