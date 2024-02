O que diz o decreto de situação de emergência por causa das cheias em Rio Branco?

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, assinou na manhã desta segunda-feira (26), o decreto de situação de emergência na capital acreana em razão da cheia do rio Acre, o que segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil Municipal (Comdec), já atinge 51 mil pessoas em 37 bairros. O documento será publicado ainda hoje em edição extra do Diário Oficial.

“O decreto de emergência é exatamente o que estávamos preparando desde a semana passada esperando que o rio chegasse aos 16 metros e que infelizmente chegou”, disse o prefeito.

O decreto assinado pelo prefeito será entregue em mãos do ministro Waldez Góes, em Brasília, e tem vigência a partir da assinatura e pelos próximos 180 dias.

“Nós estamos assinando o decreto hoje e estamos indo à Brasília para poder ter uma audiência com o ministro Waldez Góes do Ministério de Desenvolvimento Regional onde fica a Defesa Civil Nacional e que ajuda todos os municípios brasileiros. O governo do estado já fez a decretação de todos os municípios e o ministério já fez um reconhecimento sumário. Por isso estamos levando o nosso decreto, está sendo encaminhado hoje e teremos essa audiência lá, mas a prefeitura não ficou esperando recursos federais, já estamos atuando e cuidando das pessoas que foram desabrigadas até esse momento em 10 abrigos”, explicou o gestor.

O coordenador municipal de Defesa Civil tenente coronel Cláudio Falcão, disse durante coletiva, que o fato do rio Acre ter diminuído o ritmo de subida, não significa que as águas estão baixando. Segundo o coronel, ainda tem muita água para descer e nos municípios acima ainda chove.

“Na realidade esse aumento lento ele é apenas uma ilusão de ótica, porque nós temos mais espaço acima e a quantidade de água entrando no rio é a mesma, o número de centímetro é menor, mas a previsão é que ele continue aumentando. Nesse momento nós estamos fazendo a fronteira entre uma média e uma grande enchente. Possivelmente nós ainda teremos alguns centímetros pra aumentar nas próximas horas, porque verificamos todos os municípios e todos eles estão em cheia. Cada centímetro que vai pra vertical segue na horizontal. Ele alcança muitos metros e vai alcançar mais bairros, mais famílias, infelizmente”, destacou Falcão.

A prefeitura está fazendo tudo o que o socorro requer para poder dar uma melhor comodidade para as famílias. O Parque de Exposições já está com a estrutura montada para atender às famílias atingidas.

“Agora nós já temos 37 bairros atingidos, já aumentou o número, inclusive consta no decreto essa quantidade de bairros, mas é lógico que no desastre passado nós chegamos a 80 bairros. Então de momento são 37 bairros podendo ser atualizado em qualquer outro instante”, disse Falcão.

“Independente desses recursos federais, a prefeitura de Urbano volta a insistir, não deixará faltar recurso nenhum e vamos diminuir o máximo possível do sofrimento das pessoas”, concluiu o gestor.

(Foto: Val Fernandes/Assecom)