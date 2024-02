Pagamento de fevereiro dos servidores do Acre cai na conta neste sábado (24)

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Secretaria de Fazenda (Sefaz), divulgou nesta terça-feira, 20, que o pagamento referente ao mês de fevereiro para inativos, pensionistas e ativos está marcado para a segunda-feira, 26, com crédito em conta para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil no sábado, 24.

A ação contemplará 54.021 servidores, englobando ativos, aposentados e pensionistas. O montante destinado a esses profissionais atinge a marca de R$ 367.130.395,23, demonstrando o compromisso do governo com o funcionalismo público.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, destacou a relevância desse anúncio, ressaltando que “o governo está empenhado em garantir que seus servidores recebam seus vencimentos de forma pontual ou antecipada, reconhecendo o papel crucial desempenhado por eles no serviço público”.

Correia enfatizou a importância de proporcionar agilidade e previsibilidade aos servidores, reforçando o compromisso do governo em garantir condições favoráveis para o funcionalismo estadual.