Edital de concurso da prefeitura com 1,2 mil vagas deve ser lançado semana que vem

Saimo Martins/ac24horas —

Durante agenda nesta sexta-feira, 16, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) garantiu que o edital do concurso público da gestão, com previsão de mais de 1.200 vagas, deve ser lançado até o fim deste mês de fevereiro.

Segundo ele, a perspectiva é que saia no Diário Oficial do Estado (DOE) entre os dias 22 e 23 de fevereiro. “Quinta ou sexta-feira a gente estará anunciando o edital. O edital já está pronto e a empresa está contratada. Mais de 1.200 vagas, em todas as áreas”, declarou o gestor à TV Gazeta.

O chefe do executivo municipal disse ainda que o certame deverá recompor os quadros da Prefeitura. “Muitos profissionais já se aposentaram ou se afastaram. Então, as vagas precisam ser preenchidas novamente” explicou.