Inaugurada a primeira etapa de reconstrução da Alameda das Águas, cartão postal de Mâncio Lima

No pontapé inicial para o Carnaval 2024, conceituado como uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular brasileira, o governo do Acre, em parceria com a prefeitura de Mâncio Lima, entregou neste sábado, 10, a primeira etapa da reconstrução da Alameda das Águas aos mais de 20 mil habitantes da cidade mais ocidental do país. O espaço, cujo nome atual homenageia o ex-governador Orleir Cameli, é uma das mais significativas praças culturais do Vale do Juruá.

O governador Gladson Cameli participou da cerimônia, que também reuniu o gestor do município, Isaac Lima; o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga; o deputado Nicolau Júnior; o deputado federal Zezinho Barbary; o titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, além de vereadores e autoridades locais.

“Este é um momento para reconhecer as pessoas que colaboram e colaboraram com o desenvolvimento do Acre. A entrega deste cartão-postal é mais uma prova do compromisso que o Estado e o Município têm com essa região, que se destaca em vários setores da vida pública. O momento também serve para ressaltar a importância de se fazer política pautada na união e parcerias. Fico feliz ao ver os resultados, pois a Alamedas das Águas é uma área importante, que é usada pelas pessoas para o lazer, o turismo ou para se divertirem”, ratificou o governante acreano.

Numa área de 3.473 metros quadrados, foi construído um amplo e moderno restaurante, quatro quiosques, uma fossa séptica, arquibancadas com acesso para cadeirantes e uma laje em concreto armado que possibilita ao folião uma experiência de imersão com a natureza; instalada iluminação com luzes em led, além de feitas melhorias na pista. O empreendimento visionário, além de fortalecer a infraestrutura e a cultura popular da região, promove o turismo sustentável, pois na Alameda das Águas Orleir Cameli situa-se o porto que recebe e distribui turistas ao Parque Nacional da Serra do Divisor, popularmente conhecido como Serra do Moa.

O prefeito Isaac Lima enfatizou que a união de esforços tem revolucionado a oferta dos serviços públicos aos manciolimenses. Direcionado ao governador Gladson, Lima proferiu: “Governador Gladson, essa obra é carinhosamente chamada por mim de sambódromo de Mâncio Lima, e hoje me sinto agradecido pelo seu empenho, de sua equipe e também dos demais parceiros por nos ajudarem a transformar o sonho em realidade. Nossa cidade recebe um presente de qualidade, que acolhe os moradores e turistas com uma estrutura de primeiro mundo no que antes era uma área alagadiça”, proferiu.

“Com a iniciativa, estamos fomentando o turismo e a economia local. Hoje deixamos um rico legado para Mâncio Lima. Esse e tantos outros benefícios deixados aqui atendem a principal meta do Estado, que é cuidar das pessoas”, completou Ítalo Lopes, titular da Seop, que é a pasta governamental responsável pela fiscalização dos trabalhos do empreendimento.

Progresso alcançou a cidade mais ocidental do país

Às margens do Rio Japiim, em Mâncio Lima, reside dona Francisca Vanuza da Cruz. A memória afetiva dela guarda lembranças do que foi a Alameda das Águas há 20 anos: “Era um lugar simples. Não existia asfalto e rampa, só tinha uma escada construída de madeira, que era usada na travessia de pessoas ou para o transporte dos produtos. Muita das vezes, era necessário carregar os produtos e as pessoas nos braços”, resumiu.

A ribeirinha não esconde a satisfação diante da chegada do progresso na região onde dedica a vida à família e também à relação harmoniosa com a natureza. “Hoje, como a gente pode ver, tem asfalto, uma rampa, que permite o embarque e desembarque das pessoas e de turistas, e tem praticamente o necessário que precisamos para sobreviver. Quando vejo o meu “lugarzinho” se transformando, logo penso: tudo isso é muito importante”, avaliou.

Frutos de esforços conjuntos, os investimentos recentemente aplicados no município permitem que dona Francisca vislumbre um futuro promissor para sua terra e seus conterrâneos. “Melhorou bastante a vida de quem mora aqui. A diferença está no dia a dia, na facilidade que encontramos quando precisamos de ajuda para tratar uma doença, numa rua asfaltada ou na água limpa que chega às nossas torneiras”, afirma dona Francisca.

No ponto mais ocidental do Brasil, a Saúde avançou com a entrega da reforma e ampliação do Hospital Dr. Abel Pinheiro, credenciando a unidade como referência no setor e uma das mais modernas da Amazônia Ocidental.

O combate com rigor ao crime organizado e à violência ganhou reforço com a implantação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). A unidade política ampliou as iniciativas na Educação, Infraestrutura, Saneamento Básico, com grande destaque para o Agronegócio, que teve crescimento impulsionado pelo cultivo e comercialização do café. Com incentivos do Estado e de parceiros, Mâncio Lima hoje desponta como um dos grandes produtores do grão no Acre.

Eco Folia 2024

O Eco Folia 2024, como é conhecido o Carnaval Ecológico de Mâncio Lima, inicia-se neste sábado e se estende até a próxima terça-feira, 13. O grande diferencial do evento é a participação massiva de blocos carnavalescos de municípios vizinhos, sobretudo de Cruzeiro do Sul, que, durante as tardes de domingo e terça-feira feira de Carnaval, recheiam de cores e alegria a festa mais popular dos manciolimenses e uma das mais atrativas do Acre.

A nova estrutura dobrou a capacidade do município de receber os foliões. A organização estima que 40 mil pessoas prestigiem o evento.

Com a execução dos serviços, a festa momesca não foi realizada durante um período, mas agora está de volta e promete unir o povo num movimento regado a alegria, entretenimento e geração de oportunidades.