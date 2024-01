A demonstração de apoio do senador Alan Rick (UB) ao candidato do Palácio Rio Branco, Alysson Bestene, aparentemente não causou qualquer perturbação ao prefeito Tião Bocalom (PP). Mantendo-se firme, ele continua sua jornada política, indiferente às mudanças de alianças, como a recente ida de seu ex-aliado Sérgio Petecão (PSD) para outro lado. Há quem sugira que Bocalom deveria dividir a prefeitura para atrair apoio de outros partidos e líderes. No entanto, ele possui uma característica que, embora possa ser vista como um defeito na política, é, na verdade, uma virtude: a recusa em transformar a prefeitura em feudos entre grupos que podem causar-lhe problemas significativos no futuro. Bocalom planeja vencer a reeleição, e vencer de maneira convincente, para poder repousar tranquilamente. Esta é a sua forma de conduzir sua carreira política.

“A honestidade pode ser a melhor política, mas é importante lembrar que, aparentemente, por eliminação, a desonestidade é a segunda melhor política”. (G. C.)

. Se alguém estiver imaginando que o governador Gladson Cameli (PP) ou sua família vão meter a mão no bolso para investir em candidatos a prefeito, é melhor ir esquecendo.

. Até porque terá dinheiro do fundo eleitoral de sobra, a bagatela de R$ 4,9 bilhões e não de R$ 5,9 bilhões como disse o Macunaíma na semana passada.

É que ele faltou às aulas de matemática.

. Sem ofensas, mas o União Brasil está parecendo mais um balaio de gatos!

. “Bem melhor que um balaio de ratos”, responde o Macunaíma por conta e risco”.

. Pelo visto e pelos cálculos, o dentro em breve o Acre vai exportar soja mais do que o Mato Grosso do Sul.

. Os políticos acreanos sempre gostaram dos superlativos!

. Seringa de cultivo, café, cacau, café de novo, guaraná, pimenta longa, pimenta curta, pimenta malagueta, olho de peixe, mulungu, chá de casca de jatobá, peixe da Amazônia, cheiro verde e móveis com design italiano.

. Já Ia esquecendo, melancia também!

. A bem da verdade, o que mais cresceu no Acre na última década foi o crime organizado.

. Quinta-feira, às 10h, a Mesa Diretora da Aleac reinicia o ano legislativo onde será lida a mensagem governamental.

. Porém, dia nove começa o carnaval; nesse caso, só mais uma semaninha sem atividades no legislativo porque ninguém é de ferro.

. Governo e prefeitura competindo para quem faz o melhor carnaval; tem gente que vai para os dois.

. Bom dia!

