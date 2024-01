As conversas de Gladson Cameli para gestão da Fundação Hospitalar com a Ufac

O governo do Estado, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e a Universidade Federal do Acre (Ufac) debateram nesta terça-feira, 30, em Brasília (DF), a possibilidade de transferir a gestão da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) para a instituição de ensino superior.

Conforme proposta apresentada pelo presidente da Ebserh, Arthur Chioro, ao governador Gladson Cameli, o principal motivo da mudança se daria pela implantação do primeiro Hospital Universitário do estado, que ficaria sob administração conjunta da empresa pública e Ufac durante 20 anos.

“Nesta fase inicial de análise, estamos fazendo um diagnóstico técnico e das necessidades em termos de atenção hospitalar de média e alta complexidade para toda a população do Acre. Observando os recursos já existentes e tentando definir, em conjunto com a Universidade Federal do Acre e o governo do Estado, quais as melhores estratégias a serem adotadas”, explicou.

Cameli defendeu o fortalecimento da rede pública de saúde e agradeceu o empenho do governo federal em favor da população acreana. “Esse investimento será muito importante para melhorarmos o atendimento na Fundação Hospitalar e vai nos ajudar a salvar muitas vidas. Essa proposta será analisada com prioridade pelo governo”, afirmou.

O governador reforçou ainda que, caso a cooperação seja firmada, os serviços já ofertados não serão prejudicados, assim como os servidores que trabalham na unidade. “O nosso compromisso será sempre com a melhoria da saúde e temos a garantia que todos os profissionais da Fundhacre permanecerão em suas funções”, argumentou.

Presente à reunião, a reitora da Ufac, Guida Aquino, elencou os investimentos previstos caso a parceria seja firmada. “Por meio do PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], o governo federal disponibilizou R$ 50 milhões em recursos para a melhoria estrutural do futuro Hospital Universitário. Vamos iniciar os trabalhos e propor as tratativas que possam trazer avanços significativos para a saúde e o ensino no Acre”, declarou.

A deputada federal Socorro Neri também participou do encontro e destacou os benefícios que a instalação de um hospital federal pode trazer ao Acre. “Além de aprimorar o atendimento que já é ofertado à população, vamos ter uma excelente referência que contribuirá com a formação de de futuros profissionais da área da saúde”, pontuou.

Com dez leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), seis leitos semi-intensivos e 219 leitos de internação distribuídos em mais de 106 mil metros quadrados de área construída, a Fundhacre é o maior complexo hospitalar do estado. Em funcionamento desde 1989, a unidade é a principal referência do Acre na realização de cirurgias eletivas e consultas médicas especializadas.

O chefe do Gabinete do Governador, José Messias; o procurador do Estado, João Paulo Setti; e a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, também acompanharam a reunião, que foi realizada na sede da Ebserh.