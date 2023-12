Iluminação natalina chama atenção e atrai de famílias em Cruzeiro do Sul

Durante o final de semana foi intenso o movimento das famílias nos locais decorados pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para a comemoração do Natal deste ano. Tanto na Praça da Bandeira quanto na Praça Orleir Cameli, as famílias se reuniram nos espaços decorados e acompanharam apresentações artísticas.

A programação incluiu a Banda do 61° BIS e duas fanfarras no coreto da Praça Orleir Cameli na sexta. No sábado foi a vez da apresentação do músico Leonardo, e no domingo, a Banda Garotos do Sótão. Tambpem houve a apresentação do Coral do Conservatório Musical do Vale do Juruá.

Todo decorado, o centro da cidade, que já está envolto no espírito natalino, tem encantado moradores e visitantes com sua ornamentação cuidadosamente preparada

A decoração, sob a gestão do prefeito Zequinha Lima e vice Henrique Afonso, tem recebido elogios e reconhecimento da comunidade.

Seu Mota, morador local, expressou sua admiração pela ornamentação.

“A decoração e a iluminação ajudam a trazer este clima de Natal. Ajuda a unir ainda mais as famílias e fortalece o espírito de confraternização. O prefeito Zequinha está de parabéns pelo esforço Isso fortalece o desejo das famílias de se unirem para celebrar o nascimento de Jesus”.

Thierry Matiê e Aurora Merice, acompanhados da mãe, foram duas, das centenas de crianças que estiveram presentes para conferir de perto a magia do Natal.

“Fico feliz de vir tirar fotos e brincar. Está tudo muito tudo lindo”, disse ele

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul investiu recursos para que as famílias de Cruzeiro do Sul pudessem ter esse momento de confraternização.

“Estamos tendo um movimento bastante grande, inclusive na casa do Papai Noel, com fila para as crianças tirarem fotos. A equipe faz manutenção todos os dias nas luzes pois devido às chuvas fortes, surgem problemas com as lâmpadas. São muitos os pontos de luzes, por isso temos equipes cuidando de manter a manutenção em dia”, explicou Ney Willians, Chefe do Gabinete Civil do Prefeito Zequinha Lima.

A atmosfera festiva de Cruzeiro do Sul não se limita aos moradores locais. Famílias de Ipixuna e Guajará-AM também têm marcado presença, participando ativamente das celebrações e tirando fotos nos locais ornamentados. Muitos vem para tirar foto com o Papai Noel e tem se formado fila para a Casa do Papai Noel.

“A visitação ao Papai Noel começa às 18h e vai até as 22h durante a semana. No fim de semana se estende até as 23 horas se houver público. A feira natalina na sexta, sábado e domingo é contemplada com músicos locais, acontecendo na Praça Orleir Cameli. Após as apresentações, continuam músicos locais na feira natalina com comidas típicas, artesanato e plantas”, destaca Ney.

O SPIN 360° também tem sido um atrativo, fazendo sucesso entre crianças e adultos ao proporcionar momentos divertidos e fotos memoráveis. Na Feira Natalina e na Praça de Alimentação há artesanato e outros itens a venda, bem como de alimentos.

Na próxima semana, quando se celebra a Noite de Natal, haverá apresentação da Cantata de Natal realizada pelo coral da Diocese de Cruzeiro do Sul.

A iluminação natalina de Cruzeiro do Sul tem mais de um milhão de luzes acesas.