Prefeitura De Rio Branco Empossa Mais Um Procurador Municipal

O prefeito da capital, empossou nesta terça-feira (12), em seu gabinete, mais um dos novos Procuradores do Município de Rio Branco. No total, 10 profissionais foram selecionados por meio de um concurso público. No mês passado, 8 tomaram posse na sede da OAB Acre e o último será empossado no final de janeiro.

Na ocasião, estiveram reunidos para a solenidade os procuradores da casa, os mais recentes empossados, familiares, bem como os secretários municipais da Casa Civil e de Gestão Administrativa.

Segundo o procurador-geral do município, Joseney Cordeiro, o sentimento de toda Procuradoria é de gratidão pela sensibilidade da gestão em realizar esse concurso que vem para otimizar o trabalho.

“O último concurso foi realizado há mais de 15 anos e o prefeito teve a sensibilidade e a gentileza para conosco de deferir e autorizar o concurso, de cobrar que o concurso andasse logo.”

Para Anderson Oppelt, natural de Rondônia, é com muita alegria que integra ao grupo de procuradores do município de Rio Branco.

“Eu fico muito grato de fazer parte desse time. Tenho certeza que posso contribuir para engrandecer o município de Rio Branco e auxiliar na promoção de interesse público em prol da população. O sentimento é de orgulho e alegria nesse dia muito emocionante que a gente tão espera.”

De acordo com o prefeito da capital, a posse de mais um membro da Procuradoria Geral do Município, vem para dar mais tranquilidade a gestão. Tendo em vista que é responsabilidade deles de defender os interesses do município e atuar na busca por soluções jurídicas para os desafios enfrentados pela administração pública.

“A Procuradoria Geral do Município tem a responsabilidade de nos orientar sobre aquilo que nós estamos fazendo, em relação ao certo e errado. Se está errado, eu não faço, só autorizo quando a Procuradoria diz que está correto, quando ela diz que não, eu acato. Esse é o fortalecimento da Procuradoria Geral do Município em que nós estamos dando na nossa gestão. É exatamente por isso, porque nós gostamos da transparência, da seriedade e de gastar bem o dinheiro público.”