A HORA E A VEZ DA TECNOLOGIA NO ACRE vem aí a 9ª Mostra Viver Ciência nos dias 13 e 14 de dezembro

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) anuncia a realização da 9ª edição da Mostra Viver Ciência, nos dias 13 e 14 de dezembro, no Instituto de Educação Lourenço Filho, em Rio Branco. Com programação diversificada das 7h30 às 21h30, o evento promete apresentar ideias inovadoras e soluções sustentáveis com o tema Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade para o Futuro.

A mostra anual, que já se estabeleceu como uma plataforma importante para o debate e reflexão sobre questões científicas, ambientais, econômicas e sociais, contará com a participação de 70 escolas e a apresentação de 340 produções de estudantes e professores acreanos na Expedição Científica.

Mais do que uma exposição, a Mostra Viver Ciência é uma jornada de aprendizado e descoberta. As atividades programadas incluem o Cine Ciência, com exibição de filmes e documentários científicos, e a Ciência Divertida, que oferece jogos interativos baseados em conceitos científicos. Já a Ciência do Cotidiano permitirá aos visitantes explorar exposições e trabalhos técnico-científicos, enquanto a Ciência Kids focará em atividades interativas para crianças.

O evento contará também com a participação do Centro de Matemática e Ciências Aplicadas. Além disso, o Palco Cultural será um dos destaques, com diversas atividades lúdicas e apresentações artístico-culturais, bem como o Papo Jovem, que oferecerá conversas informais com jovens destacados em diferentes áreas do conhecimento.

Os visitantes também poderão participar de oficinas práticas, explorar a exposição Paisagens Cósmicas, sobre o universo sideral, e assistir a palestras sobre educação e tecnologia. A mostra também incluirá interações com óculos de realidade virtual, uma jornada pelo Planetário, explorando o sistema solar e constelações, e uma introdução à Robótica Educacional.

A programação completa e outras informações poder ser acessadas no site www.mostraviverciencia.com.