O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) deverá fazer modificações na equipe de governo, atingindo principalmente o segundo escalão. Porém, não descarta alterações no primeiro escalão. Segundo a COLUNA apurou junto a uma fonte próxima ao governador, que viajou para COP 28 em Dubai, as mudanças deverão ocorrer entre dezembro e março do próximo ano. As alterações visam reestruturar a administração, melhorando a eficiência da gestão. A equipe atual é avaliada por ele e novos nomes serão convidados, proporcionando uma nova dinâmica ao governo. A princípio, não haverá mudanças significativas no staff das Secretarias de Saúde e Educação. De acordo com a fonte, Gladson Cameli não terá pressa, mas a decisão já está tomada.

“⁠O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis”. Salomão)

. Alguns vereadores da base do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA), com cargos na prefeitura, estão flertando com o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB).

. Da Mesa Diretora, especialmente!

. Como diz o Macunaíma:

. “Trair e coçar é só começar”.

. A propósito, o poder de sedução feminino na política também se esgota; chega um momento que se torna vulgar.

. Tudo que é vulgar não presta.

. “É como joia de ouro em focinho de porca”!

. Disseste bem, Macunaíma!

. “Alysson Bestene estará no segundo turno”, palavra do vice-presidente do PROGRESSISTA, Aberson Carvalho.

. Para ele, a disputa no segundo turno vai se dar entre Bocalom e Alysson.

. Bem lembrado, o PROGRESSISTA e o União Brasil estudam formar uma federação para eleições futuras.

. O grupo político do senador Alan Rick (União Brasil) acusa a vice-governadora Mailza Assis de ter antecipado a disputa do Palácio Rio Branco de 2026.

. Já o pessoal de Mailza rebate que Alan Rick antecipou quando anunciou depois da eleição que seria candidato a governador.

. Tudo muito bom, tudo muito lindo, mas o Acre precisa produzir alguma coisa para exportar; ninguém exporta vento.

. Mudanças em cargos públicos, principalmente políticos, é normal; não existe dono.

. O senador Márcio Bittar (União Brasil em vias de ir para o PL) falando em rede nacional na CPI das ONG’S

. A ministra Marina Silva respondendo!

. Um excelente debate!

. A Marina pertence ao mundo, não mais ao Acre.

. O PROGRESSISTA tem duas mulheres fortes e decididas: A vice-governadora Mailza Assis e a deputada federal Socorro Neri.

. Ah, ia esquecendo!

. O ex-deputado Jenilson Leite será o vice de Alysson!

. O PSD, do senador Sérgio Petecão, dançou de tamanco essa valsa.

