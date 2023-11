Abaixo-assinado contra Dino no STF ultrapassa 120 mil assinaturas

O abaixado-assinado lançado pelo Partido Novo contra a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a vaga da ministra aposentada Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal) reuniu 120.195 assinaturas até às 3h45 desta 3ª feira (28.nov.2023). Número é quase 2,5 vezes maior do que as 50.000 assinaturas pretendidas. Criada na 2ª feira (27.nov), ação é em resposta à decisão anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na mesma data. Para o partido, a indicação de Dino fortalece uma suposta “politização” do Supremo. A legenda também disse não considerar que o ministro da Justiça tem “notável saber jurídico”.

Relacionado