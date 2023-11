O PROGRESSISTA e o MDB deverão construir a maior frente partidária para disputar o governo em 2026. As lideranças do PP e do MDB desejam essa aproximação, porém, as eleições municipais ainda são um obstáculo a ser superado.

Entre os cabeças brancas do MDB aceita-se a ideia de uma composição com a vice-governadora Mailza Assis, eventual sucessora do governador Gladson Cameli. “O MDB conversou com o senador Alan Rick, do União Brasil, e está aberto para conversar com a vice-governadora Mailza”, revelou um dos expoentes do partido de Marcus Alexandre, pré-candidato a prefeito da sigla.

A vice-governadora também está disposta a conversar com qualquer partido. Na avaliação dos dirigentes do PP, é possível que Marcus Alexandre e Alysson Bestene convirjam no segundo turno das eleições no ano que vem. A união PP-MDB promete agitar o cenário político em 2024 e 2026, estabelecendo agora um pacto inicial de não agressão já no primeiro turno.

“É cada vez mais difícil vender a alma ao Diabo por excesso de ofertas”. (Carlos Drummond de Andrade)

. Independente da quantidade de prefeituras que o MDB fizer, a sigla sairá muito fortalecida para as eleições de 2026.

. O partido tem sido pragmático!

. O que é hoje não é amanhã!

. Basta comparar a bancada federal anterior e a atual.

. Ou, o que era o PT no Acre até 2018 e o que se vê agora.

. Jéssica Sales, Perpetua Almeida, Mara Rocha, Vanda Milani, Flaviano Melo e Leo de Brito eram deputados federais na legislatura passada, hoje não mais.

. Quem irá rodar nas eleições de 2026? Na Aleac iden! Para quem não sabe, isso é democracia.

. Dentro da Polícia Militar começam a surgir novos nomes para disputarem as eleições de 2026 para deputado estadual e federal.

. Em 2026 também estarão em disputa as vagas dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (União Brasil em vias de ir para o PL).

. O programa de combate à fome criado pelo prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos), demonstra o seu grau de compromisso com as pessoas carentes do município.

. Como diz o Macunaíma:

. “O prefeito Mazinho tem um coração de servo”!

. A proposta do senador Alan Rick em transformar a área que é do BEC na Estação Experimental em um parque duplicando a Rua Isaura Parente é arrojada e necessária.

. Rio Branco, a cidade das galerias, agora será dos viadutos!

. … Segue o teu caminho, Mariposa/ Já que essa luz te embriaga/ Mas nunca te esqueças, Mariposa/ Que toda a luz se apaga.

. “Muitos que estão no poder são como mariposas”!

. Reflexivo, Macunaíma?

. “Às vezes me dilato no tempo em busca do amanhã”.

. Veja bem, o homem é o que faz e não o que pensa; está no livro “Desfoda-se” do Gary Jonh Bishop.

. E ele?

. Ganhou muito dinheiro vendendo o livro…

. “Hummm…”

. Bom dia!