Quem enfrentará Marcus Alexandre no 2º turno, Bocalom ou Alysson?!

Na avaliação lógica e racional do senador Márcio Bittar (União Brasil em vias de ir para o PL), o embate político de 2024 na capital vai se dar entre Marcus Alexandre (MDB) e outro candidato que pode ser o prefeito Tião Bocalom (provavelmente filiado ao PL) e Alysson Bestene (PROGRESSISTA).

Ninguém é obrigado a gostar de Bittar, mas é impossível negar suas qualidades como estrategista político. Basta ver o resultado das urnas em relação ao União Brasil e Republicanos. A proposta Márcia Bittar, que poderia depor contra suas habilidades, é considerada um ponto fora da curva. Era um compromisso pessoal de gratidão inadiável. Apesar de sons semelhantes, “gratidão” não rima com “eleição”. Melhor dizendo, com política.

Voltando ao tema, Márcio Bittar avalia que Marcus Alexandre ainda agrega em seu entorno a esquerda desejosa de voltar ao poder. Porém, sua filiação ao MDB acrescenta votos do centro tornando-o muito competitivo. Portanto, conclui-se que a briga principal no primeiro turno se dará entre Bocalom versus Alysson. Para ele, Alysson é um bom sujeito, mas o velho Boca leva a melhor, principalmente se conseguir juntar União Brasil e Republicanos em uma aliança.

“Em política a pessoa só tem valor pelo mal que ela pode fazer”. (Frase atribuída a Maquiavel).

“Em política, a comunhão de ódios é quase sempre a base das amizades”. (Charles Tocqueville).

. De mulher para mulher:

. A amizade entre a vice-governadora Mailza Gomes (PP) e a ex-prefeita Leila Galvão é de sinceridade e respeito, vai além dos interesses políticos.

. Uma das principais características que colocam Marcus Alexandre na dianteira é seu relacionamento direto com lideranças comunitárias e tradicionais nos mais de 200 bairros de Rio Branco.

. Em sua gestão, havia espaço de poder para essas lideranças.

. Quando ele se afastou para disputar o governo, a articulação comunitária e política foi desfeita.

. Não é opinião, é constatação!

. O ex-prefeito Deda e sua mulher, deputada Maria Antônia demonstraram força política em Brasiléia durante um encontro do PP com a presença da vice-governadora Mailza Assis e de ais lideranças do partido.

. Tinha gente mordendo pisando nas calças de tanto ódio!

. Como disse certa vez Macunaíma em uma palestra a doutorandos na USP:

. “Por um tempo a pessoa até consegue enganar, trair e macular uma amizade, mas é só por um tempo mesmo”.

. Esse Macunaíma é um gênio!

. Falando de mulheres na política…

. É impressionante o carisma, a sensibilidade e a sinceridade com que a vice-governadora Mailza Assis trata as questões políticas e administrativas.

. Sabe diferenciar com grandeza de espírito a Constituição Federal da Bíblia – seu manual de fé e prática.

. O amor ao próximo e o respeito às pessoas fundamentam sua fé aplicada nos relacionamentos com todos indistintamente.

. O Acre precisava (e precisa) de uma mulher verdadeira.

. É constatação e opinião!

. O tempo passa, tudo passa, no entanto, o que aprendemos e experimentamos permanece, moldando quem somos.

. As memórias tornam-se parte de nossa essência, um legado interno que carregamos conosco.

. Resolveu filosofar, Macunaíma?!

. Bom dia!