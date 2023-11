Desemprego entre jovens atinge menor nível desde 2014

A taxa de desemprego entre a população de 18 a 24 anos caiu para 16% no 3º trimestre de 2023. Era de 16,6% no trimestre anterior. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o resultado nesta 4ª feira (22.nov.2023). O dado está no menor patamar desde o 4º trimestre de 2014.

A última vez que a taxa de desocupação ficou abaixo de 16% no 3º trimestre também foi em 2014, quando marcou 14,9% de julho a setembro daquele ano. Os dados de desemprego por faixa etária são divulgados a cada 3 meses pelo IBGE na pesquisa Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua Trimestral.

No Brasil, há 8,3 milhões de brasileiros que buscam empregos. São 2,45 milhões jovens de 14 a 18 anos e 2,9 milhões de pessoas de 25 a 39 anos. Há 572 mil adolescentes de 14 a 17 que procuram oportunidade no mercado de trabalho.

Segundo o IBGE, a taxa média de desemprego –incluindo todas as faixas etárias– do Brasil foi de 7,7% no 3º trimestre. Caiu 0,4 ponto percentual em relação ao 2º trimestre (8%) e 1 ponto percentual ante o mesmo período de 2022 (8,7%).

Os dados mostram que a taxa de desemprego das pessoas de 18 a 24 anos é mais que o dobro da média geral. Entre os jovens de 14 a 17 anos que procuram emprego, a desocupação foi de 30,2%. Foi a única faixa etária que registrou alta do 2º trimestre para o 3º trimestre.

Leia o resumo da trajetória da taxa de desemprego entre as faixas etárias (do 2º trimestre ao 3º trimestre de 2023):

De 14 a 17 anos: subiu de 29,8% para 30,2%;

De 18 a 24 anos: caiu de 16,6% para 16%;

De 25 a 39 anos: caiu de 7,4% para 7%;

De 40 a 59 anos: caiu de 5,3% para 5,1%;

60 anos ou mais: caiu de 3,4% para 3,2%;

Leia o resumo da trajetória da taxa de desemprego entre as faixas etárias (do 3º trimestre de 2023 ao 3º trimestre de 2023):

De 14 a 17 anos: caiu de 31,7% para 30,2%;

De 18 a 24 anos: caiu de 18% para 16%;

De 25 a 39 anos: caiu de 7,8% para 7%;

De 40 a 59 anos: caiu de 5,6% para 5,1%;

60 anos ou mais: caiu de 3,7% para 3,2%;