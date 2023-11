Astério Moreira indaga: quem éramos nós, quem somos agora?

Houve um tempo em que acordávamos entusiasmados com a vida. Tudo era mais difícil. Não tínhamos celulares, redes sociais e tanta tecnologia. Ainda assim, havia uma beleza singular na simplicidade. As conexões eram mais profundas, as conversas mais sinceras e a vida, embora desafiadora, parecia mais autêntica

Ir a uma missa, culto, aniversário, festa, assistir a um jogo, o velório de um amigo que partiu eram compromissos simples que nos motivavam a viver. Esses eventos eram envoltos em emoções intensas, onde a humanidade se revelava em sua essência mais pura, seja na alegria, na fé ou na dor.

O tempo passou e fomos nos distanciando um dos outros. Sem apertos de mãos, abraços, encontros calorosos, olhares sinceros recheados de alegria. Gradualmente, os sorrisos deram lugar à saudade, às conversas, ao silêncio e à solidão. A vida nos levou por caminhos separados, mas as memórias permanecem intactas.Somos, agora, seres virtuais. Nos vemos pelas telas dos celulares. Todos estão muito bem, obrigado! Aliás, não envelhecemos mais. Os filtros não deixam. Navegamos nesta nova realidade, onde as imperfeições são apagadas e a eterna juventude é o novo padrão. A realidade virtual nos convida a sermos a melhor versão de nós mesmos, sem marcas do tempo até que um dia aparece alguém e desliga o cabo da tomada.

“Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade”. (Energia Pura, o filme)

. Esclarecimento:

. Ao contratar o cadastro de reserva da Saúde, o governo do estado está substituindo os temporários;

. Portanto, não há aumento de despesas.

. São mais de 400 servidores incorporados a folha de pagamento de forma definitiva sem fluxo maior de caixa;

.Ou seja, trocando seis por meia dúzia, mas melhorando o sistema e a vida das pessoas!

. Dias de muito calor o estresse aumenta.

. Calma gente!

Bem que o MP poderia exigir que as demais instituições do Acre também obtivessem o “selo diamante em qualidade de transparência”.

. Seria o óbvio!

. O mundo está simplesmente derretendo como um sorvete sob o sol escaldante.

. Temperaturas elevadas e ondas de calor intensas como nunca se viu na história.

. Apesar do noticiário e dos fatos catastróficos, as pessoas não parecem muito preocupadas.

. Seguem suas vidas refrescando-se como se tudo estivesse na mais perfeita ordem cósmica, como diziam os gregos.

. Faz lembrar o filme “Não Olhe para Cima”, quando um meteoro está em rota de colisão com a terra.

. É uma sátira sobre a indiferença dos políticos que estão no poder com a população desesperada, carente e dependente desejando alguém em quem confiar.

. No roteiro, a presidente recorre ao fanatismo e patriotismo para autopromoção, mesmo com a extinção da raça humana a caminho.

. Em meio ao caos, o mais importante é o dinheiro e o poder.