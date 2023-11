Flávio Dino destaca nova sede do Gefron no Acre e parceria com Ministério da Justiça

O ministro da Justiça, Flávio Dino, destacou nesta segunda-feira (13) em suas redes sociais que o Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) do Acre está com nova sede, avanço obtido através de parceira com o MJ.

“O Gefron Acre está com nova sede, em face de parceria com o Ministério da Justiça, via Fundo Nacional de Segurança Pública e Programa AMAS. Cumprimento as equipes do Ministério da Justiça e do Governo do Estado. O Acre também recebeu mais viaturas”, disse Dino.

O Acre é signatário do Programa AMAS, lançado recentemente.

