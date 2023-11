Mailza pode liderar Frente Partidária Ampla para o governo em 2026

É cedo para especular sobre 2026? Nem tanto, meu caro Macunaíma! O que se escuta nos subterrâneos da política são as mais variadas projeções para a sucessão do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), que ainda se encontra no 11º mês do segundo mandato. Porém, já se traçam as primeiras linhas de um projeto político que passa por Brasília, São Paulo, o Palácio Rio Branco e a prefeitura, na Praça da Revolução.

A vice-governadora Mailza Assis poderá liderar com Gladson Cameli para o Senado uma Frente Partidária Ampla com inclusão do MDB, PSD e demais partidos do campo progressista como o PT, PSB e outras siglas. Construindo, assim, o mesmo modelo de frente partidária que levou Lula e Alckmin à presidência e vice-presidência do Brasil derrotando Bolsonaro e o vice Braga Neto.

A ideia é que o PP, que hoje integra a base do governo federal, lidere o movimento se contrapondo ao conservadorismo bolsonarismo liderado pelos senadores Alan Rick, Márcio Bittar, ambos do União Brasil e PL, e pelo deputado federal Roberto Duarte (Republicano).

O Acre irá se dividir com eleições polarizadas ideologicamente entre os bolsonaristas radicais e o centro-esquerda conservador moderado. A conquista de prefeituras é o primeiro passo. O que pode aproximar na capital, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e outros municípios o PROGRESSISTA do MDB.

Até lá, há um longo caminho a ser percorrido com pedras e espinhos, mas também flores e água fresca. Se é verdade ou não, o tempo dirá. Mas, em se tratando de política, o que é a verdade mesmo?

“Jorge e Mailza defendem a capacidade do Acre em aumentar a exportação no mercado”. (Manchete do ac24horas – uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem)

. O vereador Antônio Morais (PSB) caminha serenamente para mais uma reeleição garantida pelo bom trabalho e tradição familiar.

. É o filho mais parecido com o pai, Cosmo Morais.

. Para quem não sabe, Antônio Morais é primo de Joabe Lira; o vereador Ismael Machado, primo de Eber Machado.

. Os quatro serão candidatos.

. “Vote com amor, Serafim para governador”!

. Sugestão de mote para a futura campanha do pré-candidato a governador, o prefeito Mazinho Serafim (Podemos).

. Que corrupção havia nos comícios com churrascos e muito forró realizado nas colônias e seringais? Com distribuição de camisetas compradas no Formigão?

. E nos showmícios?

. Os comícios nos bairros da periferia? Que era a alegria do povo ouvir os candidatos mentindo na maior cara de pau.

. Corrupção tem hoje, a compra de votos com dinheiro vivo; votos comprados a peso de ouro; afinal de contas são R$ 5 bilhões distribuídos para candidatos e partidos em cada eleição.

. Os deputados Pedro Longo, José Luís e Luiz Gonzaga deverão ser candidatos a deputado federal em 2026.

. Setores do PROGRESSISTA não apostam uma libra no deputado Gerlen Diniz que ele vá derrotar o prefeito Mazinho Serafim.

. O ex-deputado Ney Amorim (Podemos) volta à arena política em 2026 como candidato a deputado estadual.

. Chega de aventuras!

. Na Frente Ampla para 2026, capitaneada pelo PROGRESSISTA, Jorge Viana sairia para deputado federal ou Senado; vai depender dos avanços nas conversações.