Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizam, ao longo desta semana, inspeção em escolas da rede estadual de ensino, para checar a instalação de laboratórios recebidos pelas unidades de ensino da Secretaria Estadual de Educação. Os auditores começaram as visitas na terça-feira, 7, e seguem até a segunda, 13, em 12 escolas localizadas em Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Brasiléia, Plácido de Castro, Bujari e Sena Madureira. O objetivo da ação é apurar a efetividade dos laboratórios nas ações educacionais das unidades contempladas. A inspeção é realizada pelos auditores Samara Gressler, Jeffeson Santos e Nélio Anastácio da 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo (6ª IGCE) da Corte de Contas. O trabalho faz parte da atuação do tribunal em seu exercício do controle externo e visa garantir a boa aplicação dos recursos públicos.