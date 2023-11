Ramon Dino fatura cerca de R$ 98 mil com o segundo lugar no Mr Olympia

Mesmo sendo superado pelo fisiculturista canadense Chris Bumstead, o acreano Ramon Dino faturou uma bolada nos Estados Unidos. Ele conquistou o prêmio de 20 mil dólares, cerca de R$ 98 mil na cotação atual.

Os dados são do site norte-americano Sporting News. O rival, Cbum, como é conhecido o fisiculturista canadense, recebeu o valor de 50 mil dólares, algo em torno de R$ 245 mil.

O canadense ficou em 1° lugar no Mr. Olympia, maior evento de fisiculturismo do mundo, no sábado, 5, na categoria Classic Physique. O evento foi realizado na Flórida, nos Estados Unidos.