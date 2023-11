Estão sentindo esse cheirinho de queimado pela cidade? Vem dos ventiladores ligados pelos flamenguistas para secar o Fluminense, que acabaram queimados com a vitória do tricolor. Coitados, eles não ganharam este ano nem disputa de partidas de dominó. Perderam tudo. A América é tricolor.

E no próximo mês, o mundo será tricolor, com a conquista do título mundial de clubes. Hoje não vou falar de política. Se deliciem com o Noca da Portela na abertura do BLOG, e com o Hino do Fluminense fechando o BLOG.

Saudações tricolores. E a turma do urubu ficou mais uma vez com o cheirinho. Viva o Flu. E bom domingo!