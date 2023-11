PM do Acre conclui Operação Virtude com mais de 4 mil pessoas alcançadas

Assessoria de Comunicação da PMAC —-

Deflagrada em todo o país, a Operação Virtude, que visa combater os crimes praticados contra a pessoa idosa, iniciou no dia 2 de outubro e foi finalizada na última terça-feira, 31. Aderida pela Polícia Militar do Acre (PMAC), a ação alcançou um público total de 4074 pessoas, entre idosos, familiares e a comunidade em geral.

A instituição militar acreana empregou 10 viaturas e 50 policiais militares nas ações da operação, que incluíram aproximadamente 110 palestras com orientações sobre violência contra idosos, bem como visitas solidárias em escolas, centros de atendimento ao idoso, grupos de convivência, unidades de saúde, entre outros estabelecimentos.

A tenente-coronel Ana Cássia Monteiro, que coordenou a operação no Acre, considera a experiência exitosa. “A tropa demonstrou muita satisfação, pois foram acolhidos e reconhecidos socialmente, o que os motivou a participar da operação com empenho, criatividade e execução de muitas boas práticas de polícia comunitária”, afirmou a oficial, que está à frente da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (CPCDH).

Para atuar na missão, o efetivo de aproximadamente 70 policiais militares, passou por um workshop de capacitação, transmitido virtualmente para unidades do interior do estado. As ações contemplaram a capital, Rio Branco, e os municípios de Plácido de Castro, Bujari, Senador Guiomard, Acrelândia, Brasiléia, Xapuri, Capixaba, Vila Campinas e Manoel Urbano.

A operação contou com apoio de Centros de Idosos, unidades básicas de saúde, igrejas, escolas, Lar dos Vicentinos, Organização em Centros de Atendimento (OCA), além da parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM) e o Serviço Social do Comércio (Sesc/AC).