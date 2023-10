Saneacre garante que abastecimento de água é estável nos municípios

O Governo do Acre divulgou nesta quarta-feira (25) novo boletim sobre a estiagem e outras situações ambientais no Acre. O destaque fica para o Saneacre, que informou que a situação de abastecimento nos municípios é estável.

Leia:

O governo federal reconheceu, no último dia 16 de outubro, em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a Situação de Emergência em todos os 22 municípios do estado do Acre devido à seca. Antes, um decreto estadual publicado no dia 6 de outubro já declarava Situação de Emergência devido à iminente possibilidade de desabastecimento no sistema de água do estado.

Confira a seguir os dados referentes à crise hídrica no estado do Acre na última semana:

Previsão do tempo

De acordo com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), com dados baseados no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão do tempo para a Região Norte, é de chuvas em forma de pancadas, durante a semana, com valores maiores que 60 milímetros (mm) em áreas pontuais do Acre, devido ao calor e alta umidade. Nas demais áreas da região, haverá predomínio de tempo seco e sem chuvas.

Regional do Alto Acre

Previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta quarta-feira, 25 e de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas na quinta, 26, e sexta-feira, 27. As temperaturas devem variar de mínimas de 23ºC a máximas de até 37°C. A umidade relativa do ar prevista será de 40% a 95% nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

Região do Baixo Acre

Previsão de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta quarta-feira, 25, e de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas na quinta, 26, e sexta-feira, 27. As temperaturas devem variar de mínimas de 24ºC a máximas de até 36°C. A umidade relativa do ar prevista será de 40% a 95% nos municípios de Capixaba, Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Acrelândia.

Regional do Purus

Previsão de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta quarta-feira, 25, e de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas na quinta, 26, e sexta-feira, 27. As temperaturas devem variar de mínimas de 24ºC a máximas de até 35°C. A umidade relativa do ar prevista será de 40% a 95% para os municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Região de Tarauacá/Envira

Previsão de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta quarta-feira, 25, e de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas na quinta, 26, e sexta-feira, 27. As temperaturas devem variar de mínimas de 24ºC a máximas de até 36°C. A umidade relativa do ar prevista será de 50% a 100% para os municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão.

Regional do Juruá

Previsão de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para esta quarta-feira, 25, e de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas na quinta, 26, e sexta-feira, 27. As temperaturas devem variar de mínimas de 24ºC a máximas de até 36°C. A umidade relativa do ar prevista será de 50% a 100% para os municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.

Qualidade do ar

A média diária da concentração de Material Particulado (μg/m³) com os indicadores recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de concentração na atmosfera é de que não passe de 15 μg/m³.

No período de 15 a 21 de outubro mapeou-se que boa parte dos municípios do Estado do Acre apresentaram qualidade do ar aceitável (12 a 35μg/m³). No entanto, se expostos por 24 horas ou mais, pode apresentar riscos moderados aponta o Informativo Semanal de Qualidade do Ar da Sema.

Saiba mais: https://sema.ac.gov.br/informativo-semanal-qualidade-do-ar/

Nível dos principais rios

Em Assis Brasil, Brasileia, Capixaba foi identificada uma redução nos níveis dos rios. O Rio Acre, em Rio Branco, registrou aumento de 0,04 cm, e nos municípios de Assis Brasil houve redução de 0,05 cm e Capixaba de 0,14cm de segunda-feira, 23 a terça-feira, 24.

O Riozinho do Rola, afluente do Rio acre, apresentou redução no nível no decorrer da semana, e um aumento nesta terça-feira, 24.

O Rio Iaco registrou redução no decorrer da semana em Sena Madureira, e na terça-feira, 24, registrou o nível de 93cm.

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, teve elevação no dia 21, e redução na segunda-feira, 23, e terça-feira, 24. Em Marechal Thaumaturgo, apresentou dinâmica de redução e elevação nos dias 18 e 24. Instabilizando no nível de 3,02 metros no dia 24.

O Rio Envira, em Feijó, teve dinâmica de redução e aumento no decorrer da semana, voltando a apresentar aumento do nível a partir da segunda-feira, 23.

Veja os níveis nesta quarta-feira, 25

Rio Acre / Rio Branco: 1,72 m

Rio Acre / Assis Brasil: 2,86 m

Rio Acre / Brasileia: 0,96 m

Riozinho do Rola: 0,86 m

Rio Juruá / Cruzeiro do Sul: 4,26 m

Rio Iaco / Sena Madureira: 0,97 m

Rio Envira / Feijó: 3,92 m

Focos de calor

O número de focos de calor no Acre, no período de 1º de janeiro até dia 24 de outubro de 2022 foi de 10.751 focos, sendo que em 2023, no mesmo período, foi de 6.211 focos, uma redução de 42%.

O número dos focos de calor no Acre, no período de 1º a 24 de outubro de 2022 foi de 970 focos, sendo que em 2023, no mesmo período, foi de 1.488 focos, um aumento de 53%.

Captação de água

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) informou que está com três caminhões pipas, atendendo os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Em Porto Acre, há uma parceria com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) que cedeu um caminhão pipa para suporte. Os veículos atuam em localidades que não possuem acesso ao sistema de distribuição.

O Saneacre informou ainda que a situação de abastecimento nos municípios é estável.

Para mais informações sobre dados oportunizados pela Sema acesse: Sala de Situação

Saúde

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou os dados da semana epidemiológica 42/2023 referentes a doença diarreica aguda com um total de 1019 ocorrências e 585 atendimentos por síndrome gripal.

Obs: Os dados da qualidade do ar e da saúde são referentes a semana epidemiológica 42/2023 no período de 15 a 21 de outubro de 2023.