O vereador Cap.N.Lima (PP) fez usou da Tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quinta-feira, 19, ressaltando preocupação com a segurança publica do Estado.

“Tem mais de dez coronéis trabalhando na Segurança do Estado, todos formados e bem capacitados em nível superior para trabalhar e ocupar a posição, mas até o momento não se tem informações, não temos nada, revolta e preocupa a situação que estamos passando. Que sejam tomadas as devidas providências, pois os responsáveis recebem muito bem para a segurança está desse jeito”, disse o vereador.

O parlamentar apresenta requerimento nos termos Moção de Aplauso ao senador Alan Rick pela atuação na batalha pela manutenção de profissionais formados no exterior no programa ‘Mais Médicos’, para que os brasileiros possam ter condições de, por meio do revalida, exercer a profissão no Brasil. (Por Emely Azevedo, estagiária de Jornalismo na CMRB)