Acrelândia garante que cumpre lei e paga piso da enfermagem

O prefeito Olavinho Boiadeiro garante que Acrelândia já está pagando o piso salarial da enfermagem, conforme a Lei Federal 14.331/2022.

O pagamento do piso salarial foi aprovado pela Câmara Municipal de Acrelândia em uma votação extraordinária. O valor do piso salarial para enfermeiros é de R$ 4.750,00, para técnicos de enfermagem é de R$ 3.325,00 e para auxiliares de enfermagem é de R$ 2.375,00, por meio do repasse do governo federal, destinado para este fim.

“Este é um compromisso que assumimos com a nossa equipe de enfermagem. Sabemos da importância desses profissionais para a nossa saúde e queremos valorizá-los de forma justa”, disse o prefeito Olavinho Boiadeiro.

O pagamento do piso salarial da enfermagem também inclui o retroativo dos meses de maio a setembro de 2023.

“Este é um gesto de gratidão pela dedicação incansável desses profissionais em tempos desafiadores”, disse o vice-prefeito Graia.