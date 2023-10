Prefeitura entrega prêmio da Nota Rio Branco a três ganhadores

A Prefeitura de Rio Branco entregou nesta quinta-feira (05), o prêmio da campanha Nota Rio Branco, que visa incentivar a emissão de notas fiscais e combater a sonegação fiscal na cidade. A cerimônia realizada no gabinete do prefeito Tião Bocalom contou com a presença do secretário de Finanças Wilson Leite e dos três ganhadores do segundo sorteio da campanha. Segundo o prefeito, cada nota emitida representa recursos que entram e retornam para a população em forma serviço.

O prefeito explica que, para concorrer, o cidadão precisa cadastrar a nota no site da Prefeitura (www.riobranco.ac.gov.br).

“Toda vez que você for no cabeleireiro, que você for no hotel, que você for no cinema, em todos os locais, no médico, no dentista, você pede a nota fiscal, colocou o seu CPF lá, pronto, você já passa a concorrer não precisa fazer mais nada você basta ir lá e cadastrar.”

De acordo com o gestor os benefícios para a população são muitos: “É a cidade que está ficando mais limpa. É a questão dos ramais, é a mecanização que a gente fez e que com isso não queimou, a gente praticamente não viu fumaça nos meses de agosto e setembro, isso significou mais saúde para a nossa população. São os buracos de rua que as pessoas reclamam tanto, é claro que a gente precisa de dinheiro para isso, para a saúde, pra tudo a gente precisa do dinheiro.”

Durante o ano serão realizados três sorteios. Este é o segundo, totalizando 105 mil reais de prêmios em dinheiro. O Thiago Silva foi um dos ganhadores. Ele diz que o anúncio para ele foi uma surpresa.

“Quando de fato eu fui notificado pela moça da Sefins, perguntei se era um golpe, quando me passou o telefone dela, eu liguei para confirmar, trouxe a documentação exigida. Foi uma excelente e grata surpresa.”

Flaviane Stedille, secretária adjunta da secretaria de Finanças do município explica que o cadastro só é feito uma vez e pode ser feito também pelo celular.

“Não precisa cadastrar toda vez que emite a nota fiscal, apenas uma. Daí, automaticamente, toda vez que você tomar algum serviço e solicitar a emissão da nota fiscal junto com o seu CPF. Essa nota fiscal vai gerar um cupom e ficar salvo na sua página.”

Quem faz o primeiro cadastro, pode se dirigir ao site da prefeitura onde encontrará um link direcionando para o site da Nota Rio Branco.