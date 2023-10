O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Polícia Militar (PMAC), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 5, o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e Segundo-Tenente Estagiário de Saúde da PMAC, conforme o Edital nº 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

O resultado preliminar da prova objetiva segue na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem de pontuação e nota, podendo ser conferido a partir da página 7 do Diário Oficial, ou por meio do link: Edital nº 008 – PMAC – Resultado preliminar da prova objetiva – 04-10-2023.pdf.

Caso necessário, os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar no período de 6 a 9 de outubro de 2023, no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

Para obter mais informações referentes a esse concurso público, o candidato deverá entrar em contato por meio do telefone 0800 283 4628, ou, do e-mail [email protected].