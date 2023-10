Saiu o calendário da fase final da etapa estadual dos Jogos Estudantis

Ao menos 500 atletas participarão da etapa estadual do Jogos Estudantis do Acre, realizada a partir desta sexta-feira, 6, até domingo, 15. As novas datas foram divulgadas em calendário oficial por meio da Coordenação dos Jogos Estudantis. As competições serão realizadas em Rio Branco e contam com a participação de atletas estudantes com idades entre 12 e 14 anos, de diversos municípios acreanos.

Ao todo serão disputadas oito modalidades, sendo vôlei de praia, xadrez, basquete, handebol, judô, voleibol, futsal e atletismo.

Os vencedores da etapa estadual dos jogos representarão o Acre nos Jogos Escolares Brasileiro (JEBs), evento promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em Brasília (DF).

Segundo o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre, Aberson Carvalho, o Estado, além de promover a etapa estadual, dará total apoio aos atletas durante a etapa nacional, que será realizada entre os dias 26 de outubro e 9 de novembro.

O gestor da pasta pontua ainda a importância do incentivo às políticas de juventude e às práticas esportivas. “É uma ferramenta de inclusão e promoção à diversidade”, destaca o secretário. “A previsão é de que até o dia 16 de outubro finalizemos toda a etapa estadual, iniciando a preparação para conquistar novas medalhas em Brasília”, explica.

Confira aqui o cronograma completo da fase estadual.