Rio Branco tem o S10 mais caro do país, mostra Painel do Diesel

Segundo levantamento do Painel do Diesel na semana entre 24 e 30 de setembro, as regiões do Brasil tiveram pouca variação no preço do Diesel. Entre os destaques estão Cuiabá, que diminuiu o valor do Diesel S10 em -2,13% atualmente o valor é de R$ 6,43. Maceió, que aumentou o diesel comum em 2,69% chegando ao custo de R$ 6,10. Manaus mostrou aumento no combustível. O S10 elevou em 3,02% (Valor atual: R$ 6,48). Em Porto Alegre também houve aumento do gasóleo comum em 4,21% custando a R$ 6,19. Já São Paulo, diminuiu o valor do comum em -1,18% e seu custo atualmente é de R$ 5,88.

Rio Branco é a capital com diesel mais caro é Rio Branco, com os seguintes valores: Diesel S10 em R$6,97 e o comum em R$6,90. João Pessoa, apresenta o combustível mais em conta, com o S10 custando R$6,00, e o diesel comum em R$5,78.

A atual tendência de estabilidade observada em algumas regiões pode persistir nas próximas semanas, o que pode reduzir a preocupação em relação a aumentos significativos nos preços dos combustíveis, como os recentemente anunciados pela Petrobras. É importante destacar que, devido à falta de dados disponíveis, não foi possível realizar uma análise abrangente da variação de preços em todas as capitais.” Diz Ricardo Henrique, analista de dados do IPTC.