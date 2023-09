A NOVA ESTRADA DA VARIANTE obras avançam com investimentos que superam R$24 milhões

Nesta quarta-feira, 27, o governador do Acre, Gladson Cameli, acompanhado pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães, reforçou o compromisso do governo com a mobilidade da população e o desenvolvimento econômico ao visitar as obras da Estrada da Variante, em Xapuri.

A obra, que se tornou uma das mais estratégicas do mandato de Cameli, está transformando a realidade local. O projeto contempla a implantação e pavimentação de 17,5 quilômetros da Rodovia AC-380, do entroncamento até a BR-317, com um investimento significativo de R$ 24 milhões, provenientes de uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

“Essa é uma prova de como a união gera bons frutos. São 17 quilômetros de estrada e obras que estão gerando trabalho e renda. As obras precisam de um gás ainda maior, vamos reforçar nosso compromisso com as empresas responsáveis e assim melhorar a infraestrutura do município, movimentando a economia, aproveitando o nosso verão”, destaca o governador.

O asfaltamento dessa via é um marco crucial para a população de Xapuri e regiões adjacentes. Até o momento, foram aplicados cinco quilômetros da camada asfáltica, contribuindo para maior mobilidade e conectividade na área. A aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) de 5 cm, realizada pela equipe do Consórcio Laranjeira, é um avanço significativo na qualidade das estradas locais.

Além disso, os trabalhadores estão empenhados na execução de base estabilizada granulometricamente com solo-areia e no assentamento de bueiros tubulares de concreto, melhorando ainda mais a infraestrutura da região.

A importância econômica dessa obra não pode ser subestimada. Ela não só facilitará o acesso de produtores rurais à cidade, mas também abrirá caminhos para o escoamento eficiente da produção agrícola e pecuária, fortalecendo a economia local.

Sócrates Guimarães, presidente do Deracre, enfatiza a dimensão desse projeto: “Essa obra é um sonho da população e temos trabalhado para garantir o acesso dos produtores rurais dessa região, como também fortalecer a economia acreana. Neste ano, os serviços foram impulsionados e queremos concluir as obras aqui o mais breve possível, no máximo no início do próximo verão.”

A visita do governador Gladson Cameli e as ações do Deracre na Estrada da Variante e na Ponte da Sibéria refletem o compromisso do governo com o desenvolvimento do estado, promovendo melhorias na mobilidade e impulsionando a economia local. A população e os produtores rurais da região de Xapuri podem vislumbrar um futuro mais próspero e conectado com esses projetos estratégicos em andamento.