A Expoacre Juruá é a ocasião ideal para a população acreana conhecer as maravilhas e particularidades da Região Norte. E uma das maneiras de melhor apreciá-las é conhecendo o Espaço de Artesanato da feira, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Iniciativa do governo possibilita maiores volumes de venda, valorização do trabalho e prospecção do artesanato.

“Essa é uma importante vertente do empreendedorismo acreano, por isso temos um ambiente diferenciado e chamativo, para dar luz ao empenho dos artesãos. Fizemos questão de dar maiores oportunidades para os trabalhadores do Juruá, tendo em vista que muitos não puderam comparecer à edição realizada em Rio Branco”, destacou Marcelo Messias, titular da Sete.

“O artesanato acreano se diferencia bastante do que é encontrado no resto do Brasil. Temos peças únicas, com matérias-primas de qualidade e com um olhar fresco”, valoriza o secretário de Estado. Foto: José Caminha/Secom

As obras do artista Marinésio, por exemplo, apresentam-se de forma imponente, com peças em madeira fabricadas na Vila Lagoinha, localizada na BR-364, em Cruzeiro do Sul.

Artesanato em madeira de Marinésio chama a atenção do público na Expoacre Juruá. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Com bandejas, bolsinhas e luminárias produzidas de maneira artesanal, Maria Andrade também expôs suas peças no espaço governamental. Trabalhando com produtos confeccionados à mão e utilizando buriti como matéria-prima principal, ela relata: “Sempre busco participar das edições da Expoacre. É uma oportunidade única para a população ver o nosso ofício e é um enriquecimento da nossa cultura”.

Maria utiliza matéria natural de buriti, uma espécie de palmeira amazônica. Foto:Marcos Vicentti/Secom

O espaço de artesanato acreano demonstra o compromisso do governo do Acre na valorização dos objetos de produção regional e a exaltação da cultura local, ao mesmo tempo em que fortalece economicamente artistas e produtores do estado.