Saiu um novo edital na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Minas Gerais. O órgão divulgou por meio do Diário Oficial da União do dia 29 de agosto, o edital de número 152/2023 para realização de mais um bom concurso.

Edital Concurso UFU MG 152-2023

São 7 vagas abertas para função de Professor da Carreira do Magistério Superior, a qual exige graduação na área de atuação e titulação em nível de mestrado ou doutorado.

Os salários variam de R$ 4.692,37 a R$ 10.481,64, mais auxílio-alimentação, no valor de R$ 658,00, para aqueles em regime de trabalho de 40 horas semanais (com ou sem dedicação exclusiva).

