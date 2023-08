O que Gladson Cameli pediu na reunião com secretários de Estado?

Em reunião com secretários de Estado presentes na abertura da Expoacre Juruá na noite desta quarta-feira, 30, o governador Gladson Cameli reafirmou seu compromisso com a unidade para o fortalecimento da gestão e pediu a todos que ampliem o diálogo com suas as equipes na capital e no interior, valorizando o servidor e identifiquem pontos de melhorias e adequações em suas pastas para que o Estado siga avançando para diminuir as diferenças sociais. A vice-governadora Mailza também participou da reunião.

Cameli destacou a importância da verticalização da informação entre setores e a sintonia dos secretários com todos os servidores. “Foi um momento de agradecer a todos pelo trabalho realizado e pedir ainda mais empenho para continuarmos esse processo de transformação do Estado”, disse.

O governador disse ainda que a equipe tem gerado bons resultados, “com foco e determinação, pois ninguém governa só, ninguém dá um passo se não contar com união empenho e dedicação de todos”. Para Cameli, reuniões como as desta quarta-feira são fundamentais para o fortalecimento da gestão.

Quanto às adequações orçamentárias, Cameli disse que a decisão se baseia na nova realidade econômica do Estado a partir da reforma tributária que deve acarretar perdas financeiras nos 27 estados da federação e o Acre precisa estar preparado para não correr os riscos desnecessários.

“É o que sempre digo: não vou comprometer a folha de pagamento do Estado. Nosso governo é um governo que valoriza o servidor e não posso deixar que o Estado chegue a uma situação extrema. Não se trata de cortes do que estava no planejamento, de criar problemas ou fazer terrorismo, mas de adequar as finanças do Estado à nova realidade do país com a reforma”, disse Cameli.