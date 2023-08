Por Direção

Um novo concurso SEE AC (Secretaria de Estado de Educação do Acre) foi anunciado e deverá ser realizado em breve!

A informação foi confirmada pelo secretário de Educação, Cultura e Esportes do Acre, Aberson Carvalho, na última quarta-feira, 30 de agosto, na ocasião da abertura da Expoacre Juruá.

De acordo com o secretário, este será o maior concurso da história da Educação no estado do Acre. A expectativa é que o novo edital para provimento de servidores ofereça cerca de 3.500 vagas, a serem distribuídas entre cargos administrativos e professores da educação básica e especial.

Apesar da boa notícia, ainda não existem informações a respeito do cronograma para a publicação do edital.