Divulgada nova lista de locais de atuação do Mais Médicos

Em todo o país, 8.613 profissionais indicaram o local de atuação de sua preferência em 2.595 municípios, sendo 3.125 médicos no Sudeste, 2.724 no Nordeste, 1.345 na região Sul, 951 na região Norte e 468 médicos no Centro-Oeste. Entre os municípios que vão receber profissionais do edital de coparticipação, 422 são estreantes e terão médicos do programa pela primeira vez.

Essa modalidade de coparticipação é inédita e faz parte da retomada do Mais Médicos, anunciada pelo Governo Federal em março deste ano. Neste modelo, o Ministério da Saúde desconta do repasse do piso de Atenção Primária o valor de custeio mensal da bolsa-formação dos médicos. Os gestores locais seguem com a responsabilidade de pagamento do auxílio moradia, alimentação e as demais despesas do programa ficam a cargo do Ministério da Saúde. Essa forma de contratação garante às prefeituras menor custo, maior agilidade na reposição do profissional e a permanência nessas localidades.

Entre os profissionais alocados, 7.373 são novatos no Mais Médicos e 1.240 são médicos que participaram de outros ciclos do programa. Do total, 4.581 são médicos brasileiros com CRM, 3.985 são brasileiros formados no exterior e 47 são médicos estrangeiros.

Conforme previsto no cronograma, o prazo para interposição de recursos vai de 30 de agosto a 1º de setembro e devem ser apresentados por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), mesma plataforma utilizada para as inscrições. Após avaliação dos recursos, no dia 12 de setembro, o Ministério da Saúde vai publicar o resultado final dos selecionados e dos locais de atuação.

Confira o cronograma

Profissionais brasileiros com CRM e intercambistas que já participaram anteriormente do programa e, portanto, já fizeram o Módulo de Acolhimento e Avaliação, devem confirmar o interesse nas vagas por meio do SGP e se apresentar nos municípios de atuação ao gestor local entre os dias 18 e 22 de setembro de 2023.

Retomada do Mais Médicos

A ampliação do Mais Médicos é prioridade do Governo Federal para assegurar atendimento nos vazios assistenciais do Brasil. Todos os 5.570 municípios brasileiros puderam solicitar novas vagas na modalidade de coparticipação. Com essa expansão, o programa poderá chegar a mais de 15 mil novas vagas até o fim de 2023. Desde a retomada do programa, mais de 4,3 mil médicos já estão em atividade nos municípios, fortalecendo o acesso dos brasileiros à atenção primária à saúde.

Estados que vão receber o maior número de profissionais pelo edital de coparticipação

UF com > nº médicos UF Profissionais

alocados SP 1236 MG 1037 PE 730 RJ 723 PR 634 BA 607 CE 430 PA 395 SC 360 RS 351

Tabela (perfil dos alocados)