Rio Branco forma nova turma em educação de jovens e adultos

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), realizou uma sequência de formaturas dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os eventos contaram com as presenças da diretora de ensino, professora Maria Zélia Mendonça, da secretária municipal de Educação, professora Nabiha Bestene, da gerente do Departamento EJA, Eliane Leite, professores, pais dos formandos e convidados.

A EJA é uma modalidade de ensino criada pelo Governo Federal que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país, destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menos tempo e, dessa forma, possibilitando sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Foram formados alunos das escolas municipais que concluíram a etapa educacional da EJA correspondente ao ensino fundamental II, Escola Anice Dib Jatene, Boa União, Ilson Ribeiro, Juvenal Antunes, Monte Castelo e Raimundo Hermínio de Melo.

Sempre atuante, a secretaria municipal de Educação parabenizou os estudantes que, segundo ela, venceram mais uma etapa educacional e deixaram seus familiares bastante orgulhosos.

“Com certeza, nós que estamos a frente da gestão, não temos medido esforços, para que a educação avance a cada momento e conquiste bons resultados”, salientou.

A gerente do Departamento de Educação Jovens e Adultos, Eliane Leite, também fez questão de demostrar sua felicidade e desejou muito sucesso aos alunos de cada unidade escolar. “Cumprimento as pessoas especiais desta noite que são vocês formandos, aos nossos queridos professores, orientadores educacionais e coordenadores pedagógicos”, ressaltou.

A aluna Fernanda Meury falou sobre as dificuldades para concluir os estudos, mas se sentia vitoriosa em fazer parte da solenidade de formatura e comemorar com os colegas mais uma etapa dos estudos.

Na Escola Municipal Juvenal Antunes, o professor da EJA Antônio Carlos Crispim, em seu discurso falou sobre a valorização dos profissionais em educação, bem como a igualdade que a gestão do prefeito Tião Bocalom tem oportunizado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, especialmente na entrega dos uniformes para os nossos alunos, além da qualidade que é servida a merenda escolar, pois a maioria dos estudantes são trabalhadores.