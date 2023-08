O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE – BA) divulga a abertura de um novo Concurso Público que tem como objetivo a contratação de auditor estadual de controle externo.

De acordo com o edital, serão preenchidas 20 vagas e ao serem contratados, estes irão desempenhar funções em carga horária de 30 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 10.325,34 ao mês.