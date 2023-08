DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/08/2023 | Edição: 164 | Seção: 3 | Página: 105

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Rodoviária Federal

EDITAL Nº 85, DE 25 DE AGOSTO DE 2023

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso das competências conferidas pelo Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, na Portaria SE/MJSP nº 1.429, de 3 de novembro de 2020, e no Despacho SE/MJSP nº 2/2021, considerando as disposições constitucionais referentes ao assunto e o contido na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998, na Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, na Lei nº 12.775, de 28 de dezembro de 2012, no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, na Portaria SEDGG/ME nº 25.412 de 23 de dezembro de 2020, na Portaria Normativa PRF nº 9, de 7 de janeiro de 2021, e na Portaria SEDGG/ME nº 410, de 11 de janeiro de 2021, nos termos do subitem 23.30 do Edital Concurso PRF nº 1, de 18 de janeiro de 2021, e suas alterações, torna pública a prorrogação do prazo de validade do concurso público, por dois anos, a partir de 21 de dezembro de 2023, até 21 de dezembro de 2025.

ANTÔNIO FERNANDO OLIVEIRA