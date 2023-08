Prefeitura de Senador Guiomard prorroga validade de Processo Seletivo de profissionais da Educação

Através do Decreto nº 161, de 16 de agosto de 2023, a prefeita Rosana Gomes, prorrogou a validade do Processo Seletivo nº 002/2022 de profissionais da educação especial, monitores escolares e professores da educação infantil, para atender demandas da educação municipal.

Na manhã desta terça-feira (22), a Secretária de Educação Elisangela Martins, recebeu na SEMED, os profissionais com contratos ativos para a assinatura dos termos. A Secretária agradeceu os serviços realizados nas unidades escolares, reforçando o compromisso e a empatia no ato de educar cada criança e adolescente do município.

“Em decorrência do andamento do ano letivo de 2023, houve a necessidade da prorrogação destes contratos para garantir aos alunos da rede municipal, professores, mediadores, assistentes educacionais e monitores no transporte escolar, visando a oferta de uma educação pública com qualidade e equidade”. Disse Elisangela Martins.