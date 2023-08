Elzinha vê superfaturamento em compra da prefeitura da capital

A vereadora Elzinha Mendonça (PSB) fez uso da tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quinta-feira, 24 onde apresentou provas documentais relacionadas ao que ela classifica como mau uso do dinheiro público, na ocasião, a parlamentar cobrou explicações da gestão.

“Saiu no Diário Oficial uma compra superfaturada em mais de 50% pela Prefeitura de Rio Branco. Não houve processo licitatório, foi aderida uma ata e investido dinheiro em empresas de fora, mas por uma pesquisa, o dinheiro público poderia ter sido valorizado, economia fomentada e empresários locais valorizados, pois sairia mais em conta aderir e fazer investimentos com empresas locais, assim como o próprio Ministério Público faz. Saímos de longo período de pandemia, enchentes e a cidade precisa de apoio, de investimento, mas não é cuidado que essa gestão tem”, disse ela.

Em complemento á sua fala, a vereadora destaca a falta de responsabilidade da gestão e cobra valorização do comercio local. “Sempre trago provas documentais, o trabalho deve ser feito com responsabilidade, projetos começam e não terminam, por exemplo, “Recupera Rio Branco” que está no miolo da cidade, nossa função é fiscalizar o dinheiro público do município de Rio Branco”.

Por fim, a parlamentar apresenta indicação solicitando intervenção na Rua Santa Luzia, Novo Calafate e Ramais.

“É uma situação de indignar qualquer pessoa, apresento indicações solicitando que a prefeitura possa fazer intervenção, são lugares de difícil acesso, as pessoas precisam. Então, prefeito Tião Bocalom, cobre o serviço da competência de seus secretários que não te feito nada”. (Por Emely Azevedo, estagiária de Jornalismo na CMRB)