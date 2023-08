18/10/2016 RIO DE JANEIRO, RJ - 3º FÓRUM NACIONAL CACBMil. O Presidente da CACB George Pinheiro, acompanhado dos presidentes regionais e autoridades, durante a Leitura da Carta do Rio do Janeiro. Foto: Itamar Aguiar/Agencia Freelancer/Divulgação.

18/10/2016 RIO DE JANEIRO, RJ - 3º FÓRUM NACIONAL CACBMil. O Presidente da CACB George Pinheiro, acompanhado dos presidentes regionais e autoridades, durante a Leitura da Carta do Rio do Janeiro. Foto: Itamar Aguiar/Agencia Freelancer/Divulgação.

LB/ac24horas —

Uma emocionante homenagem marcou o último adeus ao empresário George Pinheiro, 72 anos, durante esta quinta-feira, 24, na Loja Maçônica Manoel Marinho Monte, localizada na região da Vila Ivonete, na capital acreana.

Os últimos momentos do velório foram marcados pelo ritual fúnebre maçônico. George Pinheiro foi venerável mestre da Loja Manoel Marinho Monte entre os anos de 1983 a 1987. O filho, Fabrício Pinheiro, agradeceu a despedida calorosa. “Agradeço a todos que estiveram e estão aqui prestando essa homenagem ao meu pai”, disse, emocionado.

George Pinheiro lutou nos últimos anos contra um câncer de próstata e durante todo o velório foi lembrado da forma como encarou a doença. “O amor à vida é o maior legado que meu pai me deixa. Ele lutou muito para continuar vivo porque não queria deixar nossa família”, disse o filho. O empresário iria completar 73 anos na próxima quarta-feira, 30 de agosto. Casado há 50 anos com Heledirce Pinheiro, deixou dois filhos e quatro netos.

A esposa esteve presente por alguns momentos, já que sofre com sequelas do Mal de Alzheimer. O irmão, Getúlio Pinheiro, 70, que, com George, foi pioneiro na rede hoteleiro do Acre, também esteve no local.

Nascido em Boca do Acre, George veio para Rio Branco com apenas sete anos, onde seguiu os passos de seu pais, Inácio Pinheiro e dona Neuza, na área comercial. Assim, se tornou pioneiro na área de hotelaria no Acre, com a fundação do Hotel Inácio e teve passagens marcantes por entidades nacionais ligadas à indústria e ocupou cargos importantes na administração pública.

Pinheiro se tornou respeitado nacionalmente na área empresarial ao participar de diversas missões empresariais e governamentais e feiras de negócios em vários países do mundo. George foi membro fundador da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Acre (ABIH-AC) e assumiu várias funções na diretoria da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agricultura do Acre (ACISA), entidade que presidiu por três mandatos. Também ocupou o posto de presidente da Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre).

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Na esfera pública, foi ainda presidente da Eletroacre e também Secretário de Fazenda entre os anos de 1992 a 1994.

Sua trajetória de apoio ao desenvolvimento do Acre foi lembrado por representantes da iniciativa privada. O presidente da Associação Comercial do Acre (ACISA), Marcelo Moura, lembrou que foi George quem o direcionou para o mundo do associativismo. “Eu devo isso a ele, é mais uma homenagem que estamos fazendo em sua despedida de uma pessoa que dedicou toda sua vida ao empresariado”, relembrou.

Já o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, destacou o reconhecimento nacional do trabalho de Pinheiro. “É um baluarte, atuou em diversas frentes e foi reconhecido nacionalmente pelo trabalho que fez. Sem dúvida nenhuma, uma perda lastimável para o nosso Acre”, disse.