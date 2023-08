O experiente deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) tem pautado o debate na Assembleia Legislativa, obrigando a base do governo a dançar conforme a música dele – que é oposição – e não do governo, que supostamente tem maioria na Casa do Povo.

Magalhães criticou o governo em função de uma carona licitatória oriunda do estado do Maranhão, terra do ex-camarada, senador e ministro da Justiça, Flávio Dino. A SAE veio a público explicar detalhadamente os motivos da carona de R$ 24 milhões que acabou despencando para R$ 6 milhões.

Vivesse em Atenas, na Grécia Clássica, Edvaldo estaria no panteão dos sofistas pela sua excelente oratória e retórica capaz de eletrizar os ouvintes. Aliás, a base do governo tem ficado eletrizada com ele, com exceção de um ou dois parlamentares.

Durante a sessão, quando todos esperavam que parlamentares da base, liderados pela deputada Michelle Melo (PDT), ao menos pedisse um tempo para a contagem (como se faz na luta de UFC), ela mesma tratou de ajudar Magalhães na pancadaria, deixando os liderados mudos e o governo na lona. Quem estava próximo do deputado Edvaldo ainda viu levemente o olhar e o sorriso malicioso do personagem pica-pau. É sempre um prazer!

“Sopra uma centelha e ela se abrasará; cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem de sua boca”. (Salomão)

. Ao que parece, só quem enfrenta democraticamente o Edvaldo Magalhães na tribuna são os deputados Nicolau Júnior (PROGRESSISTA), Luís Gonzaga (PSDB) e Pedro Longo (PDT).

. Já dizia o professor Francisco Nepomuceno, o Carioca, hoje, passando uma temporada na paradisíaca Santa Catarina:

. “Base é base, oposição é oposição; ninguém é obrigado a ficar na base, tem que ter lado”.

. A pergunta é:

. Não tinha um assessor para pedir informações da SAE e orientar a base do governo no debate na sessão?

. Para que servem tantos assessores?

. No início do primeiro governo, quando deputados da base se rebelaram, o Gabinete Civil exonerou mais de 300.

. À época, foi um santo remédio.

. Quanto ao “mérito” da questão, a Secretaria de Educação é uma das áreas em que o governo está muito bem avaliado.

. A ciumeira é grande!

. Como dizia o Prigozhin, que o Putin, mandou matar:

. “A vida é uma sucessão de erros e acertos; o importante não é começar bem, e sim terminar bem”.

. Tipo ele!

. Bom dia!