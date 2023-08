Prefeitura recupera rua 26 de junho no Boa União

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da empresa Municipal de Urbanização (EMURB), está trabalhando de forma intensa nas ruas da capital. A estimativa da gestão é que esse ano sejam utilizadas 300 mil toneladas de asfalto nas ruas, um recorde, segundo o diretor-presidente da Emurb, José Assis, em relação à gestão passada.

A rua 26 de junho, localizada no bairro Boa União está sendo toda recuperada. Duas equipes estão trabalhando há duas semanas para entregar a rua toda recapeada. São quase 50 toneladas de asfalto que estão sendo usadas aqui diariamente. Antônio Francisco, morador da 26 de junho, disse que o trabalho que a prefeitura está fazendo é de excelente qualidade. “Está 100% o trabalho do Bocalom. Esse ano o homem está trabalhando e eu estou gostando de ver o serviço dele”, avalia o morador Antônio Francisco.

O diretor-presidente da Emurb disse ainda que essa rua é muito importante por ligar a estrada da Sobral à estrada da Floresta. No pacote de obras está prevista a construção de dois quebra-molas a pedido do RBTrans, porque existem três escolas ao longo da via. O diretor-presidente da Emurb esclarece que a empresa “está fazendo uma operação bastante ampla”.

“Estamos recuperando os pontos específicos, aproveitando e fazendo um recapeamento em parte dela, alguns pontos para reformar a plataforma. Às vezes dá aquele recalque diferencial, aí fica irregular demais a plataforma. A gente está fazendo, além de recuperar a sub-base e base, o recapeamento”, explica José Assis.