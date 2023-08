Casos de Dengue reduzem 54% na gestão Zequinha Lima

A redução de doenças tropicais como Malária e Dengue na região do Juruá é um trabalho conjunto entre o poder público e a comunidade. Diante dessa premissa, o município de Cruzeiro do Sul vem se destacando anos após ano com a redução de números de casos dessas doenças. Isso se mostra nos números de redução da Dengue de 54% em 2023 com relação ao mesmo período do ano de 2022.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, através da Coordenação de Entomologia, de janeiro a julho de 2023 houve uma redução de 54% nos números, levando em consideração o mesmo período de 2022. De janeiro a julho de 2022 foram registrados 1.239 casos de Dengue em Cruzeiro do Sul. De janeiro a julho de 2023 foram registrados 564 casos, proporcionando redução de 54% nos números de casos.

Os resultados alcançados na gestão do prefeito Zequinha Lima se dão pelos investimentos realizados na área, bem como pelos trabalhos diárias das três equipes de Agentes Endemias que percorrem toda a cidade orientado os moradores como cuidar de seus recipientes e depósitos de água, além de levar medicamentos e orientação educacional.

A moradora Maria Arlete que recebeu os profissionais de saúde agradeceu as orientações e disse ser de extrema importância tais orientações “Estou muito contente com a visita dos profissionais de endemias em minha casa, pois orientam a cuidar de nosso quintal, a reconhecer as larvas e limpar nossas caixas. Só tenho a agradecer”.

José Augusto também recebeu a visita e ficou satisfeito com o trabalho desenvolvido. “É muito importante a presença deles aqui, nos ensina o que não sabemos. Assim como é importante cuidarmos das nossas casas ajudando o poder público no combate as doenças.”.

A Secretária Municipal de Saúde Valéria Lima, destacou o esforço do prefeito Zequinha Limano combate a redução de doenças e o atendimento in loco nas residências de Cruzeiro do Sul. “Quero agradecer nossa equipe de entomologia e nossos agentes que realizam um lindo trabalho de combate e controle da Dengue. Todavia, isso só possível graças ao apoio do prefeito Zequinha Lima que tem nos dado todas as condições para que possamos estar enfrentando essa luta diária com excelentes resultados para nosso povo e nossa gestão.” Concluiu Valéria.