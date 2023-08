Programa de Aquisição de Alimentos vai investir R$ 3,3 milhões na agricultura familiar do Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), publicou esta semana, no Diário Oficial, a chamada pública vigente até o dia 14 de setembro, convocando agricultores familiares interessados em participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal. No âmbito estadual serão 565 produtores atendidos, com investimento na ordem de R$ 3,3 milhões a serem utilizados na compra dos produtos.

Informações sobre critérios para inscrição e documentos podem ser obtidos no Diário Oficial, ou nos escritórios da Seagri nos municípios e também no site www.seagri.com.br. Agricultores individuais poderão se inscrever e apresentar a documentação até a primeira quinzena de setembro de 2023, das 8h às 14h.

Os agricultores organizados em cooperativas e associações que desejarem participar do chamamento deverão seguir as mesmas normas e critérios dos agricultores individuais assistidos pela equipe de assistência técnica da Seagri.

As inscrições e entregas de documentação poderão ser feitas através dos meios online, preenchendo o formulário disponível, ou com o auxílio de um técnico, em um dos escritórios locais da Seagri.