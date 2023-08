Publicado na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial da União, o decreto presidencial 11.648 institui o Programa Energias da Amazônia visando promover investimentos em ações e projetos nos Sistemas Isolados localizados na região da Amazônia Legal destinados a reduzir a geração de energia elétrica por meio de combustíveis fósseis e, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, o programa tem como objetivo contribuir para a qualidade e a segurança do suprimento de energia elétrica; e reduzir estruturalmente os dispêndios da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que subsidia combustíveis para energização em determinadas localidades.

Entre outros meios, o programa deve promover a interligação dos Sistemas Isolados ao SIN por meio de redes de transmissão ou distribuição de energia elétrica na Amazônia.

Acesse e saiba mais https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.648-de-16-de-agosto-de-2023-503845413

Relacionado